August 19, 2025
Legarda champions Living Wage Act, demands for fair and dignified pay for Filipino workers
Senator Loren Legarda is calling to urgently pass the Living Wage Act, a long-overdue reform to update the wage-setting framework enshrined in the Labor Code, which has remained unchanged for the last 36 years.
"For 36 years, our wage standards have barely moved while the cost of living has surged ahead. We cannot solve the crises of 2025 with solutions from 1989," Legarda stressed.
Filed as Senate Bill No. 163, the proposed measure amends Article 124 of the Labor Code of the Philippines to require that regional minimum wages meet the living wage--defined as the income necessary for a worker and their family to afford adequate food, shelter, healthcare, education, and a decent standard of living. This standard is aligned with the International Labour Organization's definition of living wage, which has gained global traction as a new labor standard.
"We are failing our workers when the law allows a minimum wage that isn't enough to live on. It is our constitutional duty to bridge the gap between wage reality and wage justice," said Legarda.
While Republic Act No. 6727 includes the concept of a living wage in wage-setting, implementation remains weak. Legarda's bill strengthens the mandate by making the living wage the baseline for determining regional minimum wages, using transparent, data-driven, and consultative methods.
"Workers are not just labor inputs. Our laws must provide dignity, not desperation, to those who keep our economy alive," Legarda concluded.
Legarda ipinanawagan ang agarang pagpasa ng Living Wage Act, hiniling ang marangal at makatarungang sahod ng mangagawa
Hiniling ni Senadora Loren Legarda ang agarang pagpasa ng panukalang Living Wage Act na siyang magbibigay ng kinakailangang reporma sa pag-update ng balangkas, sa pagtatakda ng sahod na nakapaloob sa Labor Code na hindi na nabago sa loob ng 36 na taon.
"Sa loob ng 36 na taon, halos hindi gumalaw ang ating pamantayan sa sahod, samantalang patuloy na tumataas ang gastusin sa pang-araw-araw. Hindi natin malulutas ang krisis ng 2025 gamit ang solusyon mula pa noong 1989," pahayag ni Legarda.
Sa Senate Bill No. 163, ipinanukala ni Legarda ang pag-amyenda sa Article 124 ng Labor Code, na siyang magtatakda na dapat ang Minimum Wage sa bawat rehiyon ay lalapat sa kanilang Living Wage o ang kita na kailangan ng mangagawa para sa sapat na pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at disenteng pamumuhay.
Base ang depenisyong ito ng Living Wage sa International Labour Organization na siya ngayong kinikilala para sa pandaigdigang pamantayan ng paggawa.
"Binibigo natin ang mangagawang Pilipino sa tuwing ang ating mga batas ay pumapayag sa isang sahod na hindi sapat para mabuhay. Alinsunod sa Saligang Batas, tungkulin nating idugtong ang puwang sa pagitan ng katotohanan ng sahod at katarungan sa sahod." paliwang ni Legarda
Bagamat kasama sa Republic Act No. 6727 ang konsepto ng Living Wage, hindi pa rin sapat ang pagpapatupad dito. Sa panukala ni Legarda, pinapaigting ang mandato sa paggawa sa Living Wage bilang baseline sa pagtukoy ng Regional Minimum Wage gamit ang transparent, batay-sa-datos at konsultatibong pamamaraan.
"Ang ating mga manggagawa ay hindi lamang bahagi ng puwersa ng paggawa. Nararapat na ang ating mga batas at polisiya ay magbigay ng dignidad, hindi kawalan ng pag-asa sa ating mga manggagawa na siyang sentro ng sigla ng ating ekonomiya. " pagtatapos ni Legarda.
