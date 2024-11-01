|
Press Release
August 18, 2025
Sen. Bam Aquino's privilege speech on Free WiFi Law
Maraming salamat, Mr. President. Magandang gabi sa ating lahat sa kasama natin dito sa Senado. Mga kababayan at kapwa ko Pilipino, karangalan ko po ngayon na pag-usapan ang kasalukuyang kakulangan sa libreng internet connection sa pampublikong lugar, lalo na sa ating mga paaralan.
Noong 2017, ipinasa natin ang Free Internet Access in Public Places Act o ang Republic Act 10929. Sigurado po ako na lahat tayo ay sasang-ayon na napakahalaga ng internet connection ngayon sa ating mga buhay. Isa na siyang pangangailangan sa ating pang-araw araw na pamumuhay. Hindi lang ito para makausap ang ating mga pamilya at kaibigan. Ginagamit din ito para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. At ngayong panahon ng tag-ulan, bagyo, at baha, kailangan na kailangan ang internet connection para makakuha ng pinakabagong balita at update upang maging ligtas sa panahon ng sakuna.
Alam natin sa panahon ngayon, napakalaki ng gastusin ng pamilyang Pilipino. Kasama sa pinagkakasyang budget ng pamilyang Pilipino ang presyo ng connection sa internet. Maging wired o wireless broadband, o mobile data man 'yan, naglalaan tayo ng pera para makakonekta sa internet.
Ayon po sa National Information and Communications Technology Household Survey, noong 2024 ang pangkaraniwang gastos ng isang pamilyang Pilipino ay P1,069.10 bawat buwan sa connection sa internet. Nakita din po sa Survey na ito na ang pinaka karaniwang hadlang sa karamihang pamilyang walang connection ng internet ay ang mataas na presyo. Sa ASEAN, pangatlo sa huli ang Pilipinas sa internet affordability ayon sa Mobile Connectivity Index ng GSM Association (GSMA). Ang ibig sabihin po nito: Bukod pa sa may isyu na tayo sa bilis at lawak ng nasasagap, napakamahal pa po ng internet sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, around 20 million Filipinos still cannot afford regular internet access. At marami sa ating kababayan ay nakaka-connect sa internet gamit ang Piso WiFi. Pero tulad ng ibang mga tingi-tinging bilihin, mas malaki ang gastos po sa dulo. Ang masakit pa po dito, kadalasan, mahina ang internet connection dahil marami ang gumagamit, at posible din na hindi din reliable ang network sa iba't ibang mga lugar.
Nakasanayan na po natin ang kakulangan, kaya madiskarte ang Pilipino, kaya uso ang tingi-tingi. Pero sa totoo lang mga kasama, 2025 na po-mag iisang dekada na mula pinasa ang RA 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act.
Mahalaga din ang internet connection para sa mga Pilipinong mag-aaral at sa ating mga kabataan. Ang access sa internet ay access sa kaalaman. Napag-usapan ko na po sa nakaraang privilege speech kung gaano kahalaga ang internet sa ating mga paaralan. Kung paano ito makakatulong sa research, sa homework, sa karagdagang edukasyon. At pag naipasa na rin po ang E-Textbook Para Sa Lahat Act, sa unang araw ng klase pa lang, kung may Free WiFi, lahat ng estudyante may access sa learning materials dahil ang textbook nila ay marahil late pa rin.
Pero base sa ating mga consultation, karamihan ng paaralan na may Libreng WiFi ngayon ay kulang pa rin sa bandwidth at coverage. Hindi po reliable ang internet connection nila dahil nawawala-wala at mabagal. Sa ilang lugar na nakausap namin, halos ilang guro lang ang nakakagamit.
Last week po, galing kaming Aklan kung saan nalaman namin na sa ibang mga paaralan doon, may Free WiFi nga mula sa DICT pero dahil sa sobrang bagal ng Free WiFi na galing po sa DICT, kinailangan pa rin nilang bumili ng sariling connection, gamit ang kanilang School Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE. Iyong MOOE po na ito ay napakahalaga dahil ginagamit po ito sa iba pang mga gastusin, tulad ng repairs, teaching materials, at ibang mga gamit sa classroom. Isipin niyo po, nakikihati pa ang gastos sa internet sa dapat ay libre na dahil po sa batas na naipasa natin.
Mr. President, ayon sa DepEd, 12,000 na paaralan ay wala pang connection sa internet. Sa ating komite on Science and Technology, malalaman po natin kung ano ang plano para punan ito at kung tama ang numerong ito. Para sa mga estudyanteng walang connection sa bahay, karagdagang problema at gastos pa po sa kanila at sa kanilang magulang itong pagkukulang ng internet sa kanilang eskuwelahan. Uulitin ko po: mahalaga at napakahalaga, ng internet connection sa paaralan. 2025 na po at hindi pwedeng offline ang bayan at ating kabataan.
Noong SONA, sinabing prioridad ng Presidente ang full implementation ng Free WiFi law, at kasama po doon ang focus ng Free WiFi sa ating mga paaralan. Napag-usapan po din namin ni Secretary Aguda ng DICT ang mga kailangang gawin para masigurong maitupad ang batas at mabantayan natin ang implementasyon nito.
Mahalaga po ngayon na gampanan ang Committee on Science and Technology ang kanyang oversight function at makita kung saan napupunta ang perang nakalaan sa Free WiFi Law. Mula 2018 hanggang 2024, halos 18 billion Pesos na po ang total obligation-or committed amount to be spent-para sa Free WiFi Law. Ayon sa DICT, as of March 2025, almost 18,000 pa lamang ang activated sites. Sa 18,000 na ito, 2,950 sites ang nasa pampublikong paaralan. Malalaman po natin ang mga numerong ito, mahihimay po natin ito, at malalaman po natin ang proseso ng DepEd at ang DICT, pati na rin ang mga balakid sa pagpapatayo ng Free WiFi sites sa mga paaralan. Ang pangunahing tanong: Kailan po natin makukumpleto ang pag-connect sa public schools natin sa internet? Eight years na po ang batas ng Free WiFi in Public Places Act. Sana naman po ngayong 2025, maging ganap na ang implementasyon nito.
Kitang-kita po natin na malayo pa tayo sa pangako ng ating batas. Noong 2018, ang target ng DICT ay magpatayo ng 250,000 WiFi access points sa iba't-ibang pampublikong lugar sa bansa hanggang 2022. Pero, sa totoo, hindi rin namin alam kung saan galing ang target na 250,000 WiFi access points noon. Kasi po nagkaroon ng statement noong 2022 na iyong target ay ngayon 104,000 na lang. From 250,000, naging 104,000 na lang po ang target. Ngayon naman po ang target ay 30,000 na lang. Hindi po klaro ang datos kung paano bumaba ang 250,000 na target, naging 104,000, naging 30,000 po. Sa ngayon po, may mga tanong pa po tayo tungkol sa mga definition ng "site," at ang tunay na "access". Kahit ang site at access, kailangan nating malaman kung ano nga ba ang depinisyon ng ating gobyerno. Wala pa dito ang diskusyon ng reliability, speed, at maintenance ng mga naitayo nang Free WiFi sites. Sisiguraduhin po natin at hihimayin natin ang mga detalye sa mga susunod na hearing at oversight.
Mr. President, sa bawat dumadaang henerasyon, may nadidiskubre tayong mga panibagong paraan ng pagbibigay ng impormasyon. Mula sa dyaryo, radyo, telebisyon, at sa nakalipas na dalawampung taon, ang internet. Ang batas para sa Free WiFi ay nandiyan hindi lang dahil gusto natin maki-trending sa TikTok. Kailangan ito dahil bahagi na ito ng ating pang araw-araw na pamumuhay. Access to the internet in 2025 is a necessity, and not just a pastime.
Ang hangad po natin ay Pilipinas na may libre o abot-kaya, malawak, at mabilis na Internet para sa bawat Pilipino, especially po sa ating mga guro at ating mga estudyante.
Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat sa ating mga kasama.
