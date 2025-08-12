|
Press Release
August 12, 2025
Opening Statement of Sen. Bam Aquino at the Committee on Basic Education Hearing on classrooms and textbooks
Good morning distinguished colleagues in the Senate and to our resource persons, welcome to the Senate. We would like to call this public hearing of the Committee on Basic Education joint with the Committee on Local Government and Committee on Finance to order.
Nagpapasalamat kami sa ating mga bisita mula sa maraming iba't ibang grupo na kakampi at kasangga natin sa pagpapabuti ng estado ating edukasyon. Pero bago po tayo magsimula, panoorin po natin itong maiksing video na ito about the state of our classrooms.
[SHORT VIDEO]
Nais ko po idiin ang lalim ng isyu sa ating mga eskwelahan at sa kakulangan ng mga classroom. Noong inaaral namin itong isyu, nagulat kami kasi sumasanga siya sa marami pang mas nakakabahalang isyu. Kaya marami tayong resource speakers ngayon, para mahanap natin 'yung ugat ng problema at para makahanap tayo ng solusyon. I think we're all in agreement today that there is an education crisis. Kung hindi tayo magtutulungan para masolusyunan ang bawa't isyu na nagpapalala sa krisis na ito, lalong maapektuhan ang mga kabataan at kababayan natin.
Ito ang alam namin base sa ating konsultasyon at mula sa report ng EDCOM 2.
Unang-una, 165,000 classrooms ang kulang ayon sa DepEd. Pero hinala din po namin na mas marami pa dito ang kakulangan. Halimbawa: mayroong mga classroom na itinayo noong 1960s na hindi pa nire-renovate. Marami din ang mga classrooms na ginagamit bilang evacuation center ng mga nabaha, nalindol, at ngayon ay sira-sira na.
Marami din ang classrooms na siksikan ang mga estudyante; ayon sa EDCOM report, 5.1 million ang aisle learners, o naka-upo sa aisle ng classroom kasi wala silang silya. Hindi rin natin nabibilang sa kulang ang mga classrooms kung saan may double shift o triple shift na mga estudyante. 165,000 ang kulang, o hindi pa nagawa. Pero ilang libo pa kaya ang sira, siksikan, o kailangan ng mga estudyante para sa pagshi-shifting?
Pangalawa, maraming bottlenecks sa project cycle para sa paggawa ng classroom. Maraming cause of delay at mga lipas na regulasyon at tuntunin na hadlang sa paggawa ng classroom. Ayon sa EDCOM Report, hindi din applicable ang mga standard specifications para sa classroom sa iba't ibang lugar. Isang dahilan din doon ay ang buildable space, especially sa ating mga syudad, at tsaka na din ang pa iba-ibang kalupaan ng iba't ibang lalawigan. Hindi pa kasama sa mahabang listahan ng bottlenecks ang delay sa budget release at isyu ng land ownership. Parang hindi naman tama na may surplus ng condo sa Metro Manila o napakabilis paggawa ng casino noong panahon POGO, parang ang bilis bilis makagawa ng building, pero hanggang ngayon kulang kulang ang classroom sa buong bansa? Bakit, hanggang ngayon, mayroon pang mga bottleneck para sa paggawa ng classroom?
Panghuli, ayon sa EDCOM Report, iba-iba ang presyo sa paggawa ng classrooms. Iyong presyo ng DepEd ay 2.5 million Pesos although aalamin natin iyan sa araw na ito. Iyong presyo naman ng DPWH ay 3.5 million Pesos pataas. Bakit magkaiba ang presyo? At saan napupunta ang pera kung 847 classrooms lang ang natayo noong 2024? Yung pagwawaldas ng pera sa edukasyon, dapat walang puwang sa lipunan natin. Dahil hindi lang eskwelahan ang ninanakawan, kundi pangarap ng mga kabataan at mga pamilya na naghahangad lang na may anak silang makapagtapos.
Kapag hindi natin mahanapan ng solusyon ang backlog ng classrooms, we're looking at not just years but decades, siguro mahigit pa sa limang presidente ang lilipas bago natin mahabol ang kakulangan na ito kung hindi natin ito mamadaliin at talagang bibigyan ng tamang pansin. Sa SONA, nag-go signal na ang Presidente sa pag-prioritize ng paggawa ng 40,000 classrooms. Kung tanggalin pa natin ang mga balakid, inefficiency, corruption at tutukan talaga natin ang programang ito, naniniwala po ang kumite na kaya nating higitan ang 40,000 classrooms.
Kaya ngayong umaga, mga kasama, let's get to work.
