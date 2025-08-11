|
August 11, 2025
Cayetano calls for prayer for war-torn areas
Senator Alan Peter Cayetano on Saturday called for prayer, urging unity and compassion for nations embroiled in conflict.
In his August 8 and 9 vlog 'CIA 365 with Kuya Alan', Cayetano emphasized the urgent need for peace in Israel and Palestine, praying for an end to suffering and hostilities.
"Ang turo ni Lord, mahalin natin ng kapwa katulad ng pagmamahal niya sa atin. So there's no conflict in praying for Israel but also praying for the Palestinians. Let's pray na mawala y'ung suffering at matigil ang gera," he said on Saturday night.
Additionally, on the August 9 vlog, the senator highlighted the ongoing crisis in Europe, between Ukraine and Russia.
He recounted meeting with Russia leaders when he served as Foreign Secretary from 2017 to 2018 in an official visit to the country.
"Marami po akong kaibigan sa Russia, maging y'ung mga Pinoy na nandoon at foreign minister nila. I had the privilege of meeting (Foreign) Minister (Sergey) Lavrov many times. I had the privilege of meeting President Putin," he said.
On Ukraine, Cayetano reflected on a visit to the country 17 years ago, underscoring the deep human cost of war.
"Nakapasyal na rin po ako sa Ukraine, way back 2008 or 2009, na parang iisa pa lang ata o ilan pa lang ang Pinoy na nandoon. Yes may Pinoy sa bawat sulok ng Pilipinas," he said.
He encouraged his online community to join people worldwide in prayer for reconciliation, understanding, and lasting peace.
"Let's pray because prayer moves mountains," he said.
Cayetano nanawagan ng panalangin para matigil ang mga gera
Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano nitong Sabado ng panalangin, pagkakaisa, at habag para sa mga bansang apektado ng digmaan.
Sa kanyang vlog nitong Agosto 8 at 9 na 'CIA 365 with Kuya Alan,' binigyang diin ni Cayetano ang agarang pangangailangan ng kapayapaan sa Israel at Palestine, at panalangin para matapos ang paghihirap at gera.
"Ang turo ni Lord, mahalin natin ang kapwa katulad ng pagmamahal niya sa atin. So there's no conflict in praying for Israel but also praying for the Palestinians. Let's pray na mawala y'ung suffering at matigil ang gera," pahayag niya noong Sabado ng gabi.
Bukod dito, sa vlog noong Agosto 9, binanggit din ng senador ang patuloy na krisis sa pagitan ng Ukraine at Russia sa Europa.
Ikinuwento niya ang kanyang mga pagpupulong sa mga lider ng Russia noong siya ay Foreign Secretary mula 2017 hanggang 2018, sa isang opisyal na pagbisita sa bansa.
"Marami po akong kaibigan sa Russia, maging y'ung mga Pinoy na nandoon at foreign minister nila. I had the privilege of meeting (Foreign) Minister (Sergey) Lavrov many times. I had the privilege of meeting President Putin," sabi niya.
Tungkol naman sa Ukraine, ibinahagi ni Cayetano ang kanyang pagbisita doon 17 taon na ang nakalipas, at binigyang diin ang malalim na epekto ng digmaan sa mga tao.
"Nakapasyal na rin po ako sa Ukraine, way back 2008 or 2009, na parang iisa pa lang ata o ilan pa lang ang Pinoy na nandoon. Yes may Pinoy sa bawat sulok ng mundo," dagdag niya.
Hinikayat niya ang kanyang online community na sumama sa panalangin ng buong mundo para sa pagkakasundo, pang-unawa, at pangmatagalang kapayapaan.
"Let's pray because prayer moves mountains,"wika niya.
