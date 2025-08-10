|
Press Release
August 10, 2025
KIKO CONGRATULATES PNP, AFP FOR STRONG PUBLIC TRUST & PERFORMANCE RATINGS
Sa mataas na tiwala ng bayan sa inyo, congratulations, PNP at AFP.
Sana all, mula sa rank-and-file hanggang sa mga pinuno, manatiling tapat at totoo sa paglilingkod sa bayan.
Isang natatanging pasasalamat sa AFP para sa inyong patuloy na pagbabantay at pangangalaga sa ating teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Ipinagmamalaki ng sambayanang Pilipino ang inyong tapang at determinasyon sa harap ng masalimuot na hamon dito.
Nananawagan tayo sa PNP na ganap na ipatupad ang Juvenile Justice and Welfare Act. Iharap sa hustisya ang mga batang nagkasala nang may buong pag-unawa na iba ang trato sa mga bata at sa mga nasa hustong gulang.
Nakaugat ang juvenile justice sa rehabilitasyon, edukasyon, at muling paglahok sa lipunan ng nagkasala. Tiyakin na ipinapatupad ang batas nang may pagkilala na pwede pang magbago at mag-ambag sa lipunan ang batang nagkasala kung bibigyan ng tamang patnubay.
Mahalaga ang papel ng PNP at AFP sa pag-iingat ng ating kinabukasan at sa pagpapaunlad ng isang mas mapayapa, makatarungan, at ligtas na Pilipinas para sa lahat.
Mabuhay ang PNP at AFP! Mabuhay ang sambayanan!
