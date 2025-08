Press Release

August 4, 2025 KIKO SUPORTADO ANG PAGTAAS NG TARIPA, PAGSUSPINDE NG IMPORTASYON NG BIGAS "Sinusuportahan natin ang pagtaas ng taripa. Sinusuportahan din natin ang pagsuspinde ng importasyon ng bigas, lalong-lalo na tuwing anihan. Anihan ng palay ngayon hanggang mga Oktubre. Halos araw-araw nakakatanggap tayo ng hinaing sa mga magpapalay. Minsan text, minsan sa harapang usapan. Naiiyak, nagagalit. Bukod sa pagsalanta ng bagyo, nasasalanta rin ng sobrang babang presyo sa pagbili ng kanilang palay. Mula lima hanggang siyam na piso na lang kada kilo ang pagbili sa kanila ng palay, samantalang mga 14 hanggang 16 pesos ang production cost. Luging-lugi na ang ating magpapalay. Hinihikayat din natin ang Department of Agriculture na ipatupad na nang buo, tuluyan, at kumpleto ang Sagip Saka. Pati ang mga malalaking kumpanyang may kinalaman sa pagkain, direkta na kayong bumili ng inyong mga pangangailangan sa mga magsasaka at mangingisda."