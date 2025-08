Press Release

August 4, 2025 SEN LAPID PRESS RELEASE NAHALAL na bagong chairman ng Senate Committee on Housing, urban planning and resettlement si Supremo Senador Lito Lapid nitong Lunes, Aug 4. Matapos na mahalal na pinuno ng komite, nagpasalamat si Lapid sa mga kasamahang senador at sa liderato ng senado sa kanilang tiwala at kumpiyansa. Ang naturang committee ay dating pinamunuan ni Senador JV Ejercito. Si Lapid ay dati ring chairman ng senate committee on tourism at committee on sports