Press Release

July 31, 2025 IMEE: Totohanin ang SONA - Ilabas na ang pondo para sa mga proyekto ng bayan! Nanawagan si Senator Imee R. Marcos sa Malacañang na agad ilabas ang lahat ng pondong tinengga ngayong taon sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act (GAA) na naka-tag bilang "For Later Release" (FLR), kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na magsagawa ng performance review at audit sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, "The Regional Project Monitoring Committee shall examine the list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects... At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent." Sang-ayon si Senadora Marcos sa mandato ng kanyang kapatid na pagtibayin at busisiin ang lahat ng proyektong pinopondohan ng taumbayan upang matiyak na walang kalokohang nangyayari sa paggamit ng pondo. Iminungkahi rin ng Senadora na kasabay ng performance review ng mga proyekto, dapat nang iutos ng Pangulo ang agarang pagpapalabas ng mga pondong naka-FLR, lalo na para sa mga proyektong nasimulan na at matagal nang hinihintay ng taumbayan. "Huwag na nating patagalin at tenggahin ang mga proyektong talagang para sa tao. Ibigay na ang mga pondong naka-FLR upang matapos na at 'di masayang ang mga proyekto at marepaso ang mga dapat marepaso," ani Marcos. Ayon sa inisyal na ulat ng Department of Budget and Management (DBM), umaabot sa P1.3 trilyon ang kabuuang halaga ng mga pondong naka-For Later Release (FLR). Paliwanag ni Senadora Marcos, ang mga tinenggang pondong ito ay nakakalat sa iba't ibang departamento at ahensya ng pamahalaan. Karamihan ay mga pondo na inilaan ng Kongreso upang palakasin ang mga umiiral na programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, imprastraktura, at iba pa. Dagdag pa niya, responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang dokumentasyon at integridad ng lahat ng proyekto. "Siguraduhin nating kumpleto sa papeles ang mga proyekto--'yung totoo at hindi mga walang kwentang ghost projects!" pagtatapos ng senadora.