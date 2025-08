Press Release

July 31, 2025 Transcript of Kapihan sa Senado with Senator Risa Hontiveros Q: Ma'am, una, Kumusta ka? How do you feel na member ka ng bagong minority bloc headed by Minority Leader Sotto? Senator Risa Hontiveros (SRH): Proud ako mag-serve bilang miyembro ng minority sa pamumuno ni Senate Minority Leader Tito Sotto. At peace ang puso ko sa pagiging bahagi pa rin at muli ng minority. At bawat araw na dumadaan, pasaya ako ng pasaya sa sitwasyong ito. Q: At ma'am, nagkaroon kayo ng unang caucus nitong Minority Bloc na sabi nga composed of veteran senators. So, kumusta po yung unang caucus? Ano yung mga napag-usapan ninyo? SRH: Siguro mga in general pa lang na pag-gegel ng aming minority bloc. Wala pang maraming very specific na mga agenda na pinag-usapan. Sinabayan namin yung buong minority in terms of discussion sa pag-oorganisa ng hindi lang yung mga bloke pero yung committee system. And buong-buo yung loob namin na patuloy na mag-fiscalize, mag-check and balance. It was a very warm and again, happy first caucus meeting ng minority. Q: Ma'am, may agreement ba na magiging united ang inyong stand pagdating sa mga iba't ibang issue o magiging malaya kayo na magkaroon ng mga iba't ibang stand sa mga issue? SRH: I think yung isang cine-celebrate namin ay bawat isa sa amin ay mga independent na mag-isip. And at the same time, I believe, excited kami na maghanap talaga ng mga unified stances kung saan namin kayang buuin, lalo na sa mga importanteng issue napansin nyo naman siguro, unang linggo pa lang, pangalawang araw pa lang nitong 20th Congress, nagkaisa na kami doon sa Joint Resolution No. 1 at sinamahan pa kami doon nina Senator Kiko at Senator Bam. Ito po yung resolution tungkol sa open bicam. Lalong-lalo na dun sa taunang budget na ipinapasa ng Kongreso. At nagsabayan pa kami ng minority sa House of Representatives. So para sa akin, medyo auspicious na beginning para sa Senate minority ngayong 20th Congress. Q: So ma'am, yung joint resolution na yun tungkol sa pagkaroon ng open BiCam pero more on target nito yung budget. SRH: So highlight syempre yung pag-open ng bicam sa budget. Pero yung aming joint resolution number one ay para sa lahat na rin na mga bicam. Notable, tungkol sa budget na sinusulong namin na maging bukas yung budget bicam proceedings sa mga interesadong kababayan whether in person o sa pamamagitan ng online livestreaming. Isinusulong din namin na maging bukas din sa publiko yung minutes noong budget at iba pang bicams at particular dun sa budget process, sinusulong ng aming Joint Resolution No. 1 na maglabas ang budget bicam ng matrix na ipapakita saan nagkakapareho at nagkakaiba yung Senate version at yung House version ng budget at paano, if ever, pinagkaisa yung mga iyon. Q: So, ma'am itong parang reform ito, reform na ipatutupad ninyo to address yung issue na may insertion, may pork barrel, lalo na ito naging controversial na 2025 budget. Di ba, if I'm not mistaken, hindi kayo pumirma, ma'am, dun sa bicam report? SRH: Salamat. Ang galing ng memory niyo. Totoo, dun pa lang sa unang pulong ng budget bicam, nung nakaraang taon, ay nagsignify talaga ako na hindi ako pipirma sa bicam version na iyan. Dahil sa noo'y pag-defund sa PhilHealth, yung noo'y hindi pag-prioritize ng education tulad ng utos ng Constitution at ilan pang mga isyu. At talagang hindi ako pumirma sa bicam version na iyon. at tuluyang bumoto kami ni dating Senate Minority Leader Koko Pimentel ng "no" sa budget. So sa Joint Resolution No. 1 ng kasalukuyang minority, kaya din namin isinusulong iyan para nga maging mas transparent at kalaunan mas accountable ang lahat ng mga batas, lalong-lalo na ang budget. At dun sa budget, maiwasan na na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa mga sinasabing mga kabulastugan o mga hindi karapat-dapat na aksyon ng Kongreso, lalo na sa budget. Q: Ma'am, ito ba maa-address ito? Kasi inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na yung kanilang agency, wala silang system of monitoring a number of flood control and mitigation projects na in-insert daw po yun ng mga congressmen sa national budget at the last minute. Meron din daw pong mga items na neither proposed by DPWH nor approved by the DBM suddenly appeared at the GAA. So with this joint resolution, kung ma-approve po ito, ma-adapt, ma-ano na po ito, mapiprevent na po itong ganito? SRH: Yun yung inaasahan ng Senate Minority at yung dalawa pang kasamang senador na pumirma and I would presume inaasahan din ng mga counterparts namin sa House Minority. And sana notice na rin ito pareho sa DPWH at sa DBM na mag-propose po sila, dapat magkaroon na o matagal na ng monitoring system nila dun sa mga pangunahing programa nila. Lalo na kung maalala natin at ni-raise namin ito ni dating minority leader Koko Pimentel noong nakaraang taon, may mga dokumentasyon na sa nakaraang tatlong dekada daw ng DPWH programs, one-third daw sa binabudgetan nito ay ang mismong flood control. Kaya kailangan sagutin bakit ang karanasan ng ating mga kababayan tulad ngayong mga bagyo at habagat ay kabaliktaran. Hindi nabawasan, say by one-third ang baha, kundi nga lalong tumaas at lalong tumatagal bago humupa. Q: Anyway, doon sa inyong first caucus, napag-usapan po ba itong impeachment? Lalo na yung naging SC ruling declaring unconstitutional yung impeachment case against VP Sara? SRH: Of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial, na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan nitong importanteng ruling ng Korte Suprema. So yan po yung pinag-usapan din sa all-members caucus, patuloy na concern sa amin sa minority. At para po sa akin at tingin ko sa aming lahat, ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa pinagkasunduang petsang August 6. Q: Pero ma'am kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya sundin yung SC ruling. So ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority, mga minority senators? SRH: May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinyon dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa Konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan din ng ating mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Q: Ma'am hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? SRH: I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka-importanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may particular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yun, mga argumento, opinyon, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Q: Meron po kasing ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. SRH: Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kumpleto pagdating sa plenary sa August 6. Q: At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito. Are you still hopeful that you will reconvene as an impeachment court? SRH: Yes. I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinion sa August 6 na patuloy kaming magko-convene patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghahain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Q: Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as legislative body or magkoconvene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? SRH: Apparently, mag- tatalakay na kami ng mga issue nito bilang Senado muna, bilang legislative body. Q: Ano pong position ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi po, your other colleagues, even from the majority, they've made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod at hindi. SRH: Lagi kong nire-respeto din ang Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado, at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-e-expect at tamang nag-e-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Q: Ma'am, I remember your statement when the ruling came out. And parang, I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the may mga nilagay silang requirements. Additional requirements. SRH: Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema - na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na ipinapahayag nila papunta na sa Konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se, para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment, at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Q: Balikan ko lang yung Senate Joint Resolution No. 1 po ninyo. Napasama po si Sen. Kiko at Sen. Bam. Nagulat nga kami doon. Is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Is this the start of a trend na pagka may certain issues, baka sumama sila sa inyo? SRH: Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming united minority, meron pang mga colleagues, kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Q: Ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February inaksyunan na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay VP Sara. Pero according naman kay SP Chiz, parang vindicated na naging maingat nga yung Senate dahil paano kung tinapos nyo yung trial, cinonvict nyo sa VP Sara, and then ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? SRH: I would not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga separate and co-equal branches kami, so mayroon po kaming, in a way, separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na, eh di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pag-desisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa Constitution na "commence trial forthwith" noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon. At mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kaming mga senator-judges, pati yung ating mga kababayan, ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yang mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Q: Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na tumayo mag-motion to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So pag nangyari po ulit yan sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? SRH: O pag nangyari po yan, pagde-debatehan talaga namin yan. At handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinion, at kung talagang ipilit sa botohan, bawat naming boto kaugnay niyan. Personally, hanggang ngayon premature kung maghahain o pagbobotohan ang motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss namin kung hindi pa ni isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay narinig, di narinig pa naming mga senator judges. Q: Safe to say kayo po personally, sabi nyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? SRH: So it's safe to say that, pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not, basta't yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa amin. Q: Ma'am, naglabas na po kayo ng joint statement with Sen. Kiko and Sen. Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? SRH: Merong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador, kasama po ako. Yes. Q: Ano yung laman nun? SRH: Well, yung laman nun ay may ilang highlights na na-isama dun sa statement na na-release. And I believe, makakasama po yun sa maraming argumento, opinion, at eventually kung ipipilit talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung, kumbaga, D-Day na pinupuntahan namin lahat. Dahil yan ang napagkasundoan ng buong Senado. Q: Ma'am, yung reso, ano po yung hinihiling niya? Ano yung prayer niya? SRH: It's more of, draft pa rin siya sa ngayon eh. Pero nagsa-cite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo, kung paano, ilang mga gabay, kung paano pwedeng mag-move forward so magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Q: Ma'am, ilan kayong mga senador? SRH: Kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung ilan na ang pumirma dyan, o alin yung final number na magpipirma. Q: Headed by Sen. Kiko Pangilinan? SRH: Pwede niyo po siyang tanungin dyan. Q: How about yung filing ng MR? Are you going to spearhead filing an MR? SRH: Well, regarding motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House, ang nag-anunsyo na sila'y mag-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang labing limang araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6, ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging laman, sa kung anong MR ang maaari nilang i-file within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng MR in principle, isang possibility o option din yan, pero wala pang pag-uusap o matibay na pag-uusap tungkol dyan. Q: Pero ma'am, yung dinadraft na resolution, sa tingin nyo pwede yung makatulong sa House sa kanilang i-fafile na MR, yung laman nun? SRH: I would imagine na dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, I would guess, hindi ko alam, pero I would guess na posibleng references din yun sa MR ng House. Pero hindi ko alam dahil dito naman ako miyembro sa Senado at hindi doon sa House. But I look forward na kung magfa-file sila ng MR, it's more na nag-lolook forward ako na makakapag-refer kami dun sa MR nila dito sa aming debate sa August 6. Q: By next week, ma'am, ma'y ifafile na yung reso na dinadraft ngayon? SRH: Pwedeng itanong yun dun sa pangunahing nagdadraft ng reso na iyon. Q: Whatever would be the result is ng voting sa Aug. 6, medyo mahaba pa ang Feb. 6 kung sakaling pwedeng mag-refile.. Pero may mga idea na hindi lang naman kasi impeachment ang pwedeng gawin para maka-exact ng accountability from the VP? Are you supportive of the move coming from other agencies para ma-make accountable ang VP sa mga supposed anomalies na she was accused of? SRH: Bukas naman sa kahit sinong government agency o institution at lalo karapatan ng mamamayan na pwedeng singilin kahit sino sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, sa aming accountability habang hinahawakan namin yung public office. Of course, inaasahan ko pa rin at ipaglalaban namin na ituloy yung impeachment process bilang siguro ito na yung isa sa pinakamataas at mahalagang proseso ng pagsingil ng public accountability. Ni hindi ko pa kinoconcede na matutuloy na talaga yung botohan dyan sa August 6 dahil magde-debate pa kami. Pero kung anuman ang mangyari at hindi mangyari sa August 6, kung ang susunod na timeline o horizon na titignan ng mga advocates ng public accountability ay February 6, eh hindi naman po nauubos ang fighting spirit at energy ng mga advocates of public accountability. So anumang front yan ng pagsingil ng accountability na yan, umaasa ako na magiging handa at laan ang lahat. Q: Balikan ko lang po yung Joint Resolution No. 1 dahil kasama dun sa sinusulong dun sa Open BICAM ay para ma iwasan yung mga nasabing insertions. Ito ay para sa 2026. Ano naman po yung sa tingin nyo, mga pwedeng steps na gawin ng Senado para naman dahil nandyan na yun sa 2025, may mga insertions at kasama yan sa mga napunan ng Pangulo. Ano po sa tingin nyo ang para mahalungkat at ma-expose, bukod dun sa sabi ng Pangulo na pinasasubmit niya at i-publicize yung mga sangkot doon sa mga nag-insert. SRH: Mabuti nga na binanggit ni Presidente iyon sa kanyang SONA o nag-refer siya doon. And in particular, binanggit niya yung pag-auaudit at pag-singil ng accountability at pagpaparusa sa kung sino man ang maaaring may krimen kaugnay particular sa flood control project. So mabuti kung mangyari yun para ilabas na lahat ng mga ebidensya. At sa kasalukuyang ginagastos na 2025 budget, of course inaasahan ko na ang COA ay laging laan na i-audit yan at gawing available dito sa amin sa Senado lalong-lalo na sa minority, para magamit namin gabay sa pagdebate, pagdating ng budget debates later this year tungkol sa 2026 budget. Q: Paano po natin matitiyak yung pagkakaroon ng open bicam para dun sa susunod na budget, yung pagka-transfer na mga, alam mo yun, yung para ipunta dun sa mga bagong insertions, tatanggalan ng budget yung isang departamento, halimbawa yung sa Philhealth, ilalagay sa mga ganitong insertions. Paano po makakatulong po yung open bicam? SRH: Makakatulong ang open bicam para siguruhin na bukod sa due diligence na dapat ginagawa namin mga mambabatas sa budget making, andun din yung people's participation, pati sa budget making process. Na kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa bicameral conference committee on the budget, ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Sila po'y ifu-furnish din ng minutes nung budget bicam process at magkakaroon sila ng kopya, hard copy man yan o e-copy ng matrix comparative ng House at Senate versions ng budget at kung papaano ni-reconcile yung mga magkakaibang probinsyon niyan sa ating GAA. Q: Ma'am bilang tugon doon sa nasabi ni Presidente doon sa SONA na pananagutin yung mga sangkot sa mga katiwalian, kickback, kalokohan sa flood control projects. According to Senate President Chiz Escudero, magfafile siya ng proposed bill na ipagbabawal yung mga politiko, mga kamag-anak na maging contractor or supplier ng mga government projects like flood control. Sa tingin niyo magandang panukalang batas ito, ma'am? SRH: Opo, pwedeng maging magandang companion measure yan sa proposed Senate Joint Resolution No. 1. And pwedeng simulan yun na paglagay ng guardrails talaga na yung mga grupo na may vested interests tulad nung nabanggit na contractors ay magkaroon ng firm parameters na hindi magkaroon ng undue influence. Halimbawa sa legislation or kahit sa representation sa loob ng legislature para pati sila bilang dapat private sector ay magkaroon ng accountability dun sa pag-participate naman nila sa government programs tulad ng infrastructure. And of course, kung gusto nating kontrolin o ipagbawal ang partisipasyon naming mga nagtatrabaho sa gobyerno doon sa public works, kailangan siguruhin din na hindi lang gagamit ng mga palusot tulad ng paggamit ng mga dummies. So dapat mayroon talagang disclosure para magawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin na siguruhin na may good faith ang lahat ng stakeholders diyan, alang-alang sa ating mga mamamayan na silang nagbabayad ng buwis para sa lahat ng ito. Q: At ma'am, aware kayo na meron talaga ng mga politiko may kamag-anak na contractor. So sa tingin nyo, mahirapan ba itong makapasa itong panukalang batas na ito? SRH: Well, of course may kasabihan, na "No one legislates against one's own interests." Pero narinig naman po namin lahat sa SONA yung sinabing iyon ni Presidente. And dapat naman siguro sumunod, hindi lang ang majority, pero ang lahat. Alang-alang din sa kung gustong mag-iwan ng mas maayos na legacy para sa mga susunod na taon. Q: Ma'am, balikan ko lang po yung dina-draft na resolution on impeachment. In general, ma'am, can we say na it is seeking for the Supreme Court to reconsider its ruling? Yan po ba yung in general na prayer niya? SRH: Yung resolution na dinadraft na iyon, as I remember nung pinirmahan ko iyon, ay nagre-refer sa mga payo, mga gabay ng mga dating justices. So, siyempre, sila dahil galing din sila sa Korte Suprema, meron silang tamang timpla ng disposisyon at saka lenggwahe kung ano yung pinapayo nila sa amin na mga mambabatas at kung paano sa tingin nila tamang i-address namin yung Korte Suprema. So siguro pinakamaganda tanungin nyo yung nangunguna sa pag-draft at pagpapapirma diyan kung ano yung hinihinging pag-reconsider doon sa ruling ng Korte Suprema. Q: Ma'am kailan po kayo nag-sign and do you have a number kung ilan na po yung nakasign dun sa draft reso? SRH: Pumirma po ako nung unang araw ng 20th Congress and as of that day, mga apat na kaming nakapirma nun. Pero balak kasing magpapirma sa pinakamaraming kayang papirmahin. Hopefully going for a majority number ng mga senador. So pakitanong dun sa lead senator dyan kung ilan na posible as of today. Q: Opo. And ma'am, puntahan ko lang po yung about Senator Kiko and Senator Bam. Kasi you mentioned earlier na binubuo nyo nga po yung malakas na puwersa sana ng oposisyon. That's why you wanted them to be on your side. Pero how would you describe your relationship with them now, ma'am? Are you still allies? O dahil ba nasa majority na sila, hindi na ganyan yung relationship? Paano po? SRH: We and our parties are still allies. At klarong-klaro yun. Halimbawa sa House of Representatives. Kasi yung mga kapartido namin sa Akbayan, sa ML, good number mula sa LP, ay magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority. And yung House Minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa, I would call it, minority-led resolution tungkol sa open bicam. So sa ganyang ding mga isyu na magkakapareho ang aming mga opinyon, ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito sa Senado. So, mula sa united na minority, kaming lima, possibility lagi, depende sa isyu, maimbita rin yung iba naming mga colleagues, lalo na or kasama na yung dalawa. Q: So, ma'am, you still consider them to be allies of the opposition and your allies po? SRH: I still consider them allies. And ang priority ko mula sa loob ng united minority, kaming lima, patuloy akong kikilos para palakasin ang oposisyon sa labas ng Senado. At aasahan ko rin yung mga fellow minority namin sa House at yung ibang mga opposition forces sa LGUs at sa labas ng Kongreso. Q: Ma'am doon sa SONA ni Presidente, binanggit din niya yung accountability and then pahusayan yung servisyo, yung mga public utilities. Meron ba kayong mga isusulong na investigation para pagsunod doon sa nilalaman ng SONA ng Pangulo? SRH: O, bago pa yung SONA ni Pangulo at isang na-appreciate ko rin yung pagbanggit niya sa dapat singilin yung pangit na serbisyo sa tubig, nauna ko nang na-file yung Senate Resolution No. 16 na humihingi ng imbestigasyon doon sa mga, ayon sa COA, 'di umanong unfair provisions sa mga joint venture agreements ng mga water districts sa mga private concessionaires. Lalong-lalo na ang PrimeWater, ang Manila Water, at ang Metro Pacific Water. And itutuloy po namin yan dahil yung usapin ng mabaho o maruming tubig, yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Kahit yung mga catch-up plans na sinasabi ng mga water districts kasama itong mga concessionaires ay hindi sumasapat dahil malayo ang nararating ng mga yun. At dahil din sa kulang talaga ang nilalaan na pondo para sa investments at sa maintenance nitong mga water concessionaires na ito. Q: So, nire-file mo yung resolution regarding that? SRH: Yes. Siya po ay Senate Resolution No. 16. Q: So, na-refer na po ba ito sa Committee on Public Services? SRH: I believe na-refer na. Na-refer na ba? Ido-double-check po namin kung na-refer na, pero looking forward ako na mukhang hindi pa na-re-refer, pero looking forward ako na tulad nung nakaraang Kongreso na ito'y isa-schedule para sa pagdinig ng kanyang chair ng committee. Q: Senator Imee said, reports on the senator's insertions, including those of SP Escudero, were not just allegations but these are true. Did you notice these insertions in your review of the GAA? Is this also the reason why you did not sign the bicam report? SRH: Una na akong hindi pumirma sa bicam report at yan ang aking signify at ginawa during the bicam process ay dahil nga dinefund ang PhilHealth na paglabag na sa ilang mga batas. Dahil hindi binigyan ang highest budgetary priority ang edukasyon. Pinuna din yan ni dating minority leader Koko Pimentel at sa iba pang mga dahilan. So dagdag na dahilan. Ito yung isang vindication. Yung lumalabas na nga na reports ng insertions. Q: Ma'am, you mentioned yung doon sa case kasi na hinahabol natin accountability. Binanggit nyo yung COA. Hindi ba challenging sa part ng COA ito when it comes to the flood control program considering na supposedly yung mga itinuturong nasa likod nito ay kung hindi man nasa Kongreso, ay nasa mga matataas na posisyon sa gobyerno. SRH: I think kahit dun sa recent na ipinakita ng COA na kaya niyang singilin yung unfair joint venture agreement provisions sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires, napapatunayan nila na kaya nilang singilin, sitahin kahit yung mga ibang government agencies at mga nasa matataas na posisyon. Kaya't aasahan ko rin sila bilang isang mahalagang constitutional body na patuloy na tutuparin ang kanilang tungkulin na iyan kahit sa ganitong iba pang mga maiinit na isyu. Q: Doon sa case, ma'am, ng water concessionaire, umaasa ba kayo na makakakuha kayo ng sapat na suporta doon sa investigation? Considering na merong dalawa sa pamilyang itinuturong nasa likod ng isang water company, ang kasamahan ninyo sa loob ng Senado? SRH: Umaasa pa rin ako makakuha ng mas malawak at majority number of support. Dahil din kahit kami sa legislature, kahit dito sa Senado, sensitive kami sa public feedback. Grabe, dumadami. Hindi tumigil mula nung nakaraang Kongreso ang pagreklamo ng ating mga kababayan. Pati po mga local government units ay patuloy na nagrereklamo. At bago pa kami kumilos dito sa Senado, sila mismo ay kumikilos na ibat-ibang mga probinsya, ibat-ibang mga siyudad, nangunguna na sa pagpapakansela ng mga joint venture agreements ng mga water districts nila sa mga water concessionaires na iyan. So papaanong hindi rin kami susuporta dito sa Senado? Q: Ma'am, ito, tawid ko na lang yung privilege speech kagabi. Kasi mukhang marami yung narinig namin tungkol sa illegal online gambling. Parang marami ang mas gusto na yung total ban. Kayo ma'am, kasi doon sa una, you want highly regulated yung e-gambling. Would you still stand doon sa ganoong paniniwala nyo considering yung mga pronouncement ng mga kasamahan ninyo kagabi. SRH: Wini-welcome ko yung privilege speech kagabi laban sa online gambling ni Deputy Minority Leader Migz Zubiri. At isa nga ako sa dumaraming senador na naghahain ng panukalang batas laban sa online gambling, at yung aking nga yung Kontra E-Sugal Bill. At mayroong maraming probisyon ito para sa napakastrikto, pinakastriktong regulasyon laban sa online gambling. Na dalawa sa pangunahin dyan ay yung pagbabawal ng online gambling sa mga e-wallets at super apps. Kasi nga yung cellphone natin ay hindi casino. Ganon din yung pagbabawal sa advertising ng online gambling kahit saan. Whether sa trimedia, sa inyo, sa social media at pati sa mga public spaces. So excited ako na dinigin ito tulad ng itinaya ni Chair Erwin sa kanyang komite sa susunod na linggo. At ia-argue ko po talaga itong pinakastriktong regulasyon laban sa online gambling. Q: Si Finance Secretary Ralph Recto sabi nga niya kasi ngayon pala, 60% yung illegal online gambling. So kung daw gagawing total ban, baka daw yung 60%, maging 100% mag-illegal operations. Do you think ganun din na magiging implication, ma'am, kung total ban? SRH: Well, yun yung isang concern ng mga nag-o-observe ng mga total ban sa kahit anong bisyo sa nakaraang kasaysayan dito at sa ibang mga bansa. But of course, kung total ban talaga ang pagdidesisyon na ng Senado o ng buong Kongreso kahit sina Secretary Ralph sa Department of Finance ay kailangang sumunod. Pero sa usapin ng sinasabing revenues na ibinibigay daw ng online gambling sa gobyerno, yun yung dominant na sentiment namin dito sa Senado: At what price? At what cost? Kaya kahit sa aking Kontra E-Sugal bill, ang executive dapat handa siyang i-forgo kung anumang malaking porsyento ng sinasabing revenues na iyan. Alang-alang sa pagbantay sa kalusugan din ng ating lipunan, dahil malakas ang public health approach ng aking Kontra E-Sugal bill. At nang walang diskriminasyon, ay gustong talagang lagyan ng malalakas at makakapal na guardrails laban sa masasamang social effects ng online gambling. Q: Mam, yun daw E-Sabong, bi-nan na yun, pero tuloy-tuloy pa rin. So, pruweba daw ba yan na hindi nag-work yung ban? So, mas mabuting strict regulation tulad nung ipinupursue ninyo? SRH: Maaring isa yun sa halimbawang sasabihin na mga susuporta din sa pinakastriktong regulasyon kesa sa total ban. So, naglo-look forward ako sa mga ebidensya tungkol diyan na ihahain namin pagdating sa hearings at lalo na sa plenary debates tungkol sa paano talaga nating bibigyan ng batas itong tungkol sa online gambling. Q: Sen, nung nauna, parang maalala ko nabanggit ni SP dun sa nauna niyang presscon na kasama sa pag-uusapan doon sa All-Member Caucus, yung kung paano i-treat yung mga bills na umabot na sa third reading noong 19th Congress na hindi umabot sa bicam. Napag-usapan po ba yun? Kasi may mga bills kayo noong 19th na hindi na nag-bicam. Any update po doon? SRH: Oo, salamat sa tanong. Yes, napag-usapan din sa all-members caucus at madali namang napagkasunduan dahil tradisyon naman yan eh ng Senado pati sa House na yung umabot sa advanced stage of legislation ay dadaan na lamang sa isa o dalawang pagdinig muli bago i-plenary interpellation at amendments din. And for one, naglulook forward ako na yung umabot sa second reading ba yun nung nakaraang kongreso? Yung unang bill, yung Safe Spaces Bill. Umabot sa advanced stage of legislation yung amendments sa Safe Spaces Law. Lalo na para palakasin ang proteksyon sa ating mga kababaihan at sa persons of diverse SOGIESC, lalo na sa digital spaces. Given yung napakabilis na advances sa AI, yung masamang, hindi advances para sa akin, pag-atras ito, kaugnay ng mga deep fakes. Gayon din, excited ako, ituloy yung trabaho sa pangunguna ng Committee on Women, yung tungkol, yung isa pa na excited akong isulong muli ay yung tungkol sa Magna Carta of Children para lalong madagdagan ng proteksyon ang ating mga bata sa mga partikular na sitwasyon pa halimbawa, krimen o mga sakuna tulad ng pinagdadaanan ngayon ng ating mga kababayan sa habagat, bagyo at baha. At yung mga batas din, mga panukala tulad ng Child Tourist Safety Bill o yung Sandy's Bill para matugunan yung mga dumaraming nakakalungkot na incidents ng pagkamatay o pag-injure sa ating mga bata sa mga tourist spots. Q: So ma'am, may tigi-tigisa na kayo na committee chairmanship. Meron pa bang madadagdag? Kasi may tatlo pa na bakante eh. Ethics, yung banks, at saka yung urban tour plan, housing. SRH: Yes, yes. Opo, masaya po kami sa minority na makapagsisimula na kami o makapagpapatuloy sa aming pagtrabaho sa kani-kanyang komite na chine-chair. And yes, batid po namin na may at least tatlo pang komite na hindi pa nahalal ang mga chair nito. And nag-look forward po kami para sa mas balanse naman kasi napapansin po, kahit ng ating mga kababayan, hindi naman balanse naman kasi napapansin po kahit ng ating mga kababayan, hindi naman balanse yung pag-distribute ng committee chairpersonships para din maging efficient at effective yung paggana ng committee system namin dito sa Senado. So umaasa kami o nag-hope kami na madagdagan pa yung mga komite yung mailalaan sa minority. Q: So may info ba na yung tatlong remaining committee ay i-offer sa minority? SRH: Na-offer na earlier yung at least isa pa doon pero sa ngayon wala pang matibay na impormasyon o commitment na mapapasa-amin nga. Pero i-finafollow up po namin yan. Q: How do you feel about our fellow, sabi niya, your fellow kakampinks who are openly attacking Senator Kiko and Senator Bam for their decision to join the majority. SRH: Well, hindi ko pwedeng i-legislate ang damdamin, ninumang kahit kasama or kadiwa. But I think may sariling paliwanag yung dalawang kapwa senador tungkol dyan. So ako naman, basta nakatutok pa rin sa patuloy na pagtatrabaho dito sa Senado at patuloy na paninindigan alang-alang sa ating mga kababayan, lalo na sa mga economic issues na talagang top of mind or bottom of bituka ng ating mga kababayan. At kasama po yun sa mga tatrabahuhin at paninindigan ko sa patuloy na pagpapalakas ko sa oposisyon sa labas ng Senado. Q: Ma'am, na-refer na daw sa public services, yung inyong reso tungkol sa mga water concessionaire. So, kung sakaling magkaroon na ng schedule, sino yung mga i-recommend nyo na ipatawag ng Committee on Public Services? SRH: Oo, I'm sure by now iniisip na rin ng chair ng Committee on Public Services tulad ng pag-uusap namin noong 19th Congress. At masaya ako sa balitang ito na tatawagin talaga yung mga local chief executives na may kinalaman at dumadami sa kanila ngayon, inaaway ngayon yung issue ito, yung in-charge sa kanilang local water districts. Yung mga water concessionaires mismo, at yung mga government agencies na may oversight dyan, pangunahin na ang LWUA para ilagay natin sa ayos. Pati yung Public-Private Partnership Center, ilagay natin sa ayos itong mga diumanong joint venture agreements na ito na dapat joint talaga na dapat yung agreement ay tuparin talaga. At kapag hindi, may remedies naman. Lalo na yung ating mga constituents at customers ng local water districts at mga private concessionaires na ito. Dahil sa ngayon, halimbawa, wala pa sa guidelines ng PPP Center, paano iwawa to? Unfair naman yun, di ba? Matrap sa ganong kontrata na yung isang panig, eh hindi naman tumutupad. Q: Makakatulong ba dyan para ma-resolve yung issue sa mga water concessionaire, yung proposed bill para sa creation ng Department of Waters, di ba? May ganun yun. SRH: Mainit talaga itong issue ng pangit na serbisyo sa tubig, malamang papasok yan sa pagdinig din sa bill tungkol sa Department of Water. Q: Prudent po ba nahintayin ang filing ng motion for reconsideration at decision dito ng SC bago mag-decide ang Senado? Although sinabi na ho ni Senate President Escudero na hindi kailangang hintayin kasi at 13-0 vote at malabo na daw yung mabaligtad. SRH: Well, parang common wisdom lalo na ng mga abogado na malabo na daw maiba pero malay natin. Dahil ang Korte Suprema naman ay kung sa tingin niya, kung sa desisyon niya, karapatan din niya i-reverse ang sarili niya. Malay natin. Kaya nga't nung simula pa lang, nung narinig ko, nabalitaan ko na magfafile ng MR, Motion for Reconsideration ang House, sa tingin ko, common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon, kung ngayon na talaga kami magde-desisyon. Pero yun na nga na pagkasundoan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinion at kung talagang pipilitin, boto. And hopefully by that time, may marerefer-an na kami na motion for reconsideration ng House para sa aming debate. Q: Ma'am, reaction lang po kung nabalitaan nyo, may na-aresto ang NBI, Alice Guo of the Metro. Ito po ba yung problema na fake, double na birth certificate, nagpapatuloy po ba? SRH: Mukhang nagpapatuloy pa rin. Kaya live na live pa rin yung maraming rekomendasyon ng Senate Committee on Women noon sa iba't ibang government agencies, kasama ang Philippine Statistical Authority, na talagang siguruhin na tumutupad sa proseso, nagsasubmit ng lahat ng requirements at chinecheck talaga ng PSA, nag-due due diligence talaga ang authority sa mga dokumentong itong mahalaga - tulad ng birth certificate at lahat pa ng mga government agencies na nagre-require niyang birth certificate, bago i-issue ang mga dokumento at ibigay ang mga karapatan ng mamamayan. Tulad halimbawa, sa business permit at kung ano-ano pa yun na ginamit di umano nitong taong ito para magpanggap na Pilipino at magnegosyo din dito sa ating Republika. Q: Si Sen. Win, magiging chairman ng Committee on Finance, mataasan ba yung expectation na may iwasan na yung mga naging controversies sa 2025 budget? SRH: Yes, umaasa ako na sa chairmanship ni Sen. Sherwin ng Committee on Finance, mas mabibigyan ng konsiderasyon kung hindi man commitment sa mga initiatives ngayon para sa open bicam, at iba pang pamamaraan na gawin talagang transparent at accountable yung legislation dito, lalo na sa budget process.