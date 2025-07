Press Release

July 29, 2025 STATEMENT OF SEN. ERWIN TULFO ON PBBM'S 4TH SONA Masaya tayo sa ika-apat na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos dahil inanunsyo niya ang paglunsad ng imbestigasyon tungkol sa hinihinalang ma-anomalyang mga flood control projects sa nakaraang tatlong taon. Ito ang panawagan natin--tanggalin na ang partisipasyon ng mga pulitiko sa paglagak ng mga pondo para sa flood control programs. Kita naman ng buong bansa na walang pagbabago sa problema ng baha lalo na nu'ng tayo ay hinagupit ng malalakas na bagyo. Suportado ko ang pagpapanagot sa mga taong yumaman kapalit ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Bilang dati ring kalihim ng Department of Social Welfare and Development, sinusuportahan natin ang panawagan ng Pangulo na amyendahan at palawigin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) upang mas maraming Pilipino ang guminhawa ang buhay. Ngayong may mga panukala na at may klarong direktba mula sa Pangulo, panahon na para mag-trabaho sa Senado.