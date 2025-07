Press Release

July 29, 2025 IMEE: SSS, WAG NANG PAHIRAPAN ANG MGA KUKUHA NG CALAMITY LOAN! "Alam naman natin na kapag may bagyo, maraming nasasalanta dahil sa baha. Kailangan na kailangan nila ng pera para bumangon -- pero kung ganyang pahirapan ang sistema, nagiging doble pasanin pa sa kanila!" Ito ang pasaring ni Senadora Imee R. Marcos sa ahensya ng Social Security System (SSS) matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga miyembro na hirap na hirap sa pagproseso ng kanilang online Calamity Loan, lalo na sa gitna ng idineklarang state of calamity sa ilang bahagi ng bansa. Giit ni Marcos, dapat agarang repasuhin ng SSS ang kanilang proseso sa pagkuha ng online loan lalo na't sa gitna ng kalamidad. "Huwag na nating pahirapan pa ang mga nasalanta. Bawasan na rin sana ang pagkarami-raming requirements. Ang kailangan nila ngayon ay mabilis, abot-kamay, at maayos na serbisyo-- hindi yung dadagdag pa tayo sa problema," mariing pahayag ng senadora. Hinimok din ni Marcos ang SSS na maglatag ng alternatibong proseso para sa mga miyembrong walang magamit na internet, pati na rin ang muling pagbubukas ng walk-in applications sa mga apektadong lugar. "Hindi naman lahat ng Pilipino may cellphone at nakakapag-internet. Responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno na ayusin ang kanilang serbisyo para sa publiko, lalo na sa panahon ng kalamidad," pagtatapos ng senadora.