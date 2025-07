Gatchalian hails admin's commitment to education reforms, learning recovery

Senator Win Gatchalian hailed the administration's commitment to implement landmark laws and reforms to spur learning recovery and address the country's education crisis.

In his fourth State of the Nation Address, President Ferdinand Marcos, Jr., referred to laws that Gatchalian authored and sponsored. These include the Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act, the Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act, and the Early Childhood Care and Development (ECCD) System Act.

The President identified steps to implement these laws, including the continuous rollout of tutoring and remedial programs, the increase of school counselors to be deployed in public schools, and the construction of child development centers (CDCs) in centerless barangays.

"Nagpapasalamat tayo sa Pangulo dahil tiniyak niyang maipapatupad natin ang mga repormang magpapatatag sa pundasyon ng ating mga kabataan at magtataguyod sa kanilang kapakanan. Patuloy tayong makikipagtulungan sa administrasyon upang tiyaking maaabot natin ang bawat kabataang nangangailangan ng ating tulong," said Gatchalian.

The lawmaker also vowed to ensure that these programs will have adequate resources and support to ensure that they are fully and effectively implemented.

Gatchalian pinuri ang pagtutok ng administrasyon sa reporma sa edukasyon, pagbangon ng pagkatuto

Pinuri ni Senador Win Gatchalian ang pagpapatupad ng mga makasaysayang batas at reporma upang itaguyod ang pagbangon ng pagkatuto at tugunan ang krisis sa edukasyon ng bansa.

Sa kanyang ika-apat na State of the Nation Address o SONA, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga batas na isinulat at itinaguyod ni Gatchalian. Kabilang dito ang Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act, Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act, at Early Childhood Care and Development (ECCD) System Act.

Tinukoy ng Pangulo ang mga hakbang para maipatupad ang mga batas na ito, tulad ng tuloy-tuloy na tutoring at remedial programs, pagdaragdag ng guidance counselors sa mga pampublikong paaralan, at pagtatayo ng mga child development centers (CDCs) sa mga barangay na wala pa nito.

"Nagpapasalamat tayo sa Pangulo dahil tiniyak niyang maipapatupad natin ang mga repormang magpapatatag sa pundasyon ng ating mga kabataan at magtataguyod sa kanilang kapakanan. Patuloy tayong makikipagtulungan sa administrasyon upang tiyaking maaabot natin ang bawat kabataang nangangailangan ng ating tulong," ani Gatchalian.

Nangako rin ang senador na sisiguraduhing sapat ang pondo at suporta para sa mga programang ito upang maisakatuparan sila nang buo at epektibo.