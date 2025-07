No Peso Wasted: Gatchalian Supports SONA's Fiscal Commitment

Senator Win Gatchalian lauded the President's commitment to fiscal discipline and efforts to ensure that every peso of the people's money is spent wisely and aligned with the administration's priority programs under the National Expenditure Program (NEP).

The President, in his State of the Nation Address (SONA), ordered a review and audit of the government's flood control projects following extensive flooding in many areas amid torrential rains that affected many areas in the country.

"Malinawang ang sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga tiwali. Dapat lang na kasuhan at ipakulong ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa imprastruktura," Gatchalian said.

"Dapat hindi ginagalaw ang pondo ng bayan nang walang kabuluhan dahil bawat sentimo ay dapat mapunta sa tunay na serbisyo at proyekto para sa taumbayan," he added.

The President ordered the DPWH to list all flood control projects from the past three years and tasked the Regional Project Monitoring Committee to flag failed, incomplete, or ghost projects. He vowed to release the list and conduct an audit to ensure public funds were properly spent.

Walang Pisong Sasayangin: Gatchalian Suportado ang Pananalaping Wasto na Binanggit sa SONA

Pinuri ni Senador Win Gatchalian ang pangako ng Pangulo ng disiplina sa pananalapi at ang mga pagsisikap na tiyakin na bawat pisong pera ng mamamayan ay ginagastos nang maayos at naaayon sa mga prayoridad na programa ng administrasyon sa ilalim ng National Expenditure Program (NEP).

Sa kanyang State of the Nation Address (SONA), iniutos ng Pangulo ang pagsusuri at pag-audit sa mga proyekto ng gobyerno sa pagkontrol sa baha kasunod ng malakas na mga pag-ulan nitong nakaraang mga araw at nakaapekto sa maraming bahagi ng bansa.

"Malinaw ang sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga tiwali. Dapat lang na kasuhan at ipakulong ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa imprastraktura," ani Gatchalian.

"Dapat hindi ginagalaw ang pondo ng bayan nang walang kabuluhan dahil bawat sentimo ay dapat mapunta sa tunay na serbisyo at proyekto para sa taumbayan," dagdag niya.

Iniutos ng Pangulo sa DPWH na ilista ang lahat ng flood control project mula sa nakaraang tatlong taon at inatasan ang Regional Project Monitoring Committee na tukuyin ang mga hindi natuloy, hindi tapos, o ghost project. Nangako siyang ilalabas ang listahan at magsasagawa ng audit upang matiyak na ang pondo ng publiko ay nagagastos nang tama.