Gatchalian on INC Day: Living the faith through service

"As Iglesia Ni Cristo celebrates its founding anniversary, I want to acknowledge the significant contributions of INC to nation-building. Beyond its spiritual mission, the INC has actively fostered community development through extensive social welfare programs and disaster relief efforts.

Patuloy ang INC sa pagtupad ng tungkulin hindi lamang sa larangan ng pananampalataya kundi maging sa pagtulong sa kapwa. Sa mga medical mission, housing projects, at relief operations, naipapadama ninyo ang malasakit sa mga nangangailangan. Sa buong kapatiran, nawa'y magpatuloy pa ang inyong paglilingkod sa bayan at sa Diyos."