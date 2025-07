Bam Aquino calls for extensive probe into government's flood control programs

Senator Bam Aquino has called on the Senate to conduct an extensive investigation into the government's flood control projects following the widespread flooding that affected many parts of the country after several days of continuous rains.

Aquino emphasized the urgent need to examine the effectiveness of the government's flood mitigation efforts, pointing out that flooding problems persist despite the allocation of billions of pesos in public funds.

Under the 2025 General Appropriations Act, around ₱360 billion has been allocated for national flood control programs under the DPWH and other implementing agencies, or roughly 20 percent of the total infrastructure budget of P1.6 trillion.

"Flood control ang pangako, pero flood out of control ang inabot ng taumbayan. Kailangang busisiin natin nang husto kung nagamit ba sa tama ang bilyun-bilyong pisong pondo para sa flood control," Aquino said.

"Mabuti ring alamin kung epektibo pa ba ang mga plano natin sa flood control o baka nagsasayang lang at napupunta sa wala ang pera mula sa buwis ng taumbayan," he added.

The lawmaker also stressed the importance of ensuring that communities are safeguarded against the worsening impacts of climate change.

Aquino has been working closely with the Department of Social Welfare and Development (DSWD), Angat Buhay, Kaya Natin, Kitchen Stories, and other groups to prepare and distribute relief goods and hot meals to residents affected by the continuous rains.

He visited a soup kitchen operation in Marikina yesterday and is set to visit Pampanga today (Friday) to lead relief efforts.

He launched this initiative last year, during the onslaught of Typhoon Carina, while serving as chairman of Kaya Natin.

Bam Aquino nanawagan ng masusing imbestigasyon sa flood control program ng pamahalaan

Nanawagan si Senador Bam Aquino sa Senado na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa flood control program ng pamahalaan matapos ang pagbaha na tumama sa iba't ibang panig ng bansa dulot ng ilang araw na tuluy-tuloy na pag-ulan.

Ayon kay Aquino, kailangang mabusisi ang bisa ng mga hakbang ng pamahalaan kontra baha, na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng inilaan na bilyun-bilyong pondo para ito'y masolusyunan.

Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nasa ₱360 bilyon ang inilaan para sa national flood control programs sa ilalim ng DPWH at iba pang kaukulang ahensiya, o katumbas ng halos 20 porsiyento ng kabuuang pondo na P1.6 trilyon para sa imprastraktura.

"Flood control ang pangako, pero flood out of control ang inabot ng taumbayan. Kailangang busisiin natin nang husto kung nagamit ba sa tama ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control," ani Aquino.

"Mabuti ring alamin kung epektibo pa ba ang mga plano natin sa flood control o baka nagsasayang lang at napupunta sa wala ang pera mula sa buwis ng taumbayan," dagdag pa niya.

Binigyang-diin ng senador na mahalagang matiyak na tama at epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan at protektado ang mga komunidad laban sa lumalalang epekto ng climate change.

Kaugnay nito, patuloy ang pakikipagtulungan ni Aquino sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Angat Buhay, Kaya Natin, Trining's Kitchen Stories, at iba pang mga grupo para sa paghahanda at pamamahagi ng relief goods at mainit na pagkain sa mga residenteng apektado ng mga pag-ulan.

Bumisita siya kahapon sa isang soup kitchen operation sa Marikina, at nakatakdang magtungo sa Pampanga ngayong araw (Biyernes) upang pangunahan ang relief efforts.

Inilunsad niya ang inisyatibang ito noong nakaraang taon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Carina bilang chairman ng Kaya Natin.