Press Release

July 23, 2025 Senator Imee R. Marcos

Statement on PH trade agreement with US I have yet to see the final agreement. However, a mere 1% reduction in tariff rates for Philippine goods while having zero tariffs for U.S. goods certainly does not look like a win for the Philippines. Kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan, pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas tapos 0% na taripa para sa Amerika -- paano tayo nanalo diyan?