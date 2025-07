Online Gambling Fueled by Proliferation of Online Lending Apps --Gatchalian

The online gambling boom in the country -- which has torn families apart, depleted savings, and pushed students into financial ruin -- has been fueled in part by the proliferation of online lending apps (OLAs), Senator Win Gatchalian said.

"Nalulong na sa online gambling, pinagsamantalahan pa ng online lending apps. Kailan kaya titigil ang sistemang lumulunod sa mahihirap nating kababayan?" Gatchalian asked.

According to the senator, the harsh and often unconscionable loan terms of some OLAs worsen the plight of Filipinos hooked on online gambling, trapping them in a vicious cycle of borrowing to gamble and gambling to repay mounting debts.

"Posts and confessions on various online fora show that OLAs have been used as a last resort by many individuals seeking money to finance their online gambling addiction," noted Gatchalian, who recently filed a resolution on the proliferation of OLAs in the country and their abusive debt collection practices.

Gatchalian said that unfair and abusive debt collection tactics by OLAs further add to the emotional and psychological burden already endured by Filipinos struggling with online gambling addiction.

Online Gambling Pinapalala ng Naglipanang Online Lending Apps -- Gatchalian

Ang paglaganap ng online gambling sa bansa -- na siyang sumira sa maraming pamilya, kumain ng ipon, at nagbaon sa utang ng maraming estudyante -- ay pinalala pa ng pagsulpot ng iba't ibang online lending apps (OLAs), ayon kay Senador Win Gatchalian.

"Nalulong na sa online gambling, pinagsamantalahan pa ng online lending apps. Kailan kaya titigil ang sistemang lumulunod sa mahihirap nating kababayan?" tanong ni Gatchalian.

Ayon sa senador, ang mabigat at kadalasang mapang-abusong mga kondisyon ng pautang ng ilang OLA ang lalo pang nagpapahirap sa mga Pilipinong nalululong sa online gambling, na nagbabaon sa kanila sa walang katapusang pangungutang para magsugal at pagsusugal para lang makabayad ng utang.

"Maraming post sa social media ang nagpapatotoo na ginagamit ng maraming indibidwal ang OLA bilang huling paraan para makahanap ng pera upang pondohan ang kanilang pagkalulong sa online gambling," dagdag ni Gatchalian, na kamakailan lang ay naghain ng resolusyon hinggil sa pagdami ng OLA sa bansa at ang mapang-abusong paraan ng paniningil nila ng utang.

Sinabi rin ng senador na ang hindi makatarungan at mapanirang pamamaraan ng paniningil ng mga OLA ay lalo pang nagpapabigat sa emosyonal at mental na pasanin ng mga Pilipinong nahihirapan na sa kumunoy ng online gambling.