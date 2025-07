Press Release

July 20, 2025 Gatchalian to soc med giants: crack down on fake news, clean up or face government action "Sa mga nagdaang taon, malinaw na nakita natin kung paano ginagamit ng masasamang loob ang social media, tulad ng Facebook, bilang sandata para maghasik ng kasinungalingan, mag-udyok ng galit, at baluktutin ang opinyon ng publiko. Ginagawang negosyo ang fake news at panlilinlang ang orodukto! The proliferation of fake news, misinformation, and disinformation on social media platforms has reached alarming levels. This is a clear and present danger to our democracy and public safety. Kung hindi nila kayang linisin ang sarili nilang bakuran, hindi mangingimi ang gobyernong kumilos laban sa kanila."