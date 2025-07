Press Release

July 18, 2025 IMEE: PBBM, BEKENEMEN, PIRMAHAN NA 'YANG BRGY TERM EXTENSION! Naipasa na rin sa wakas sa Malacañang ang enrolled copy ng panukalang batas na nagtatakda ng apat (4) na taong termino para sa mga opisyal ng Barangay at Sangguniang Kabataan (BSKE). Sa ilalim ng naturang panukala, itinakda ang susunod na halalan para sa BSKE sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. "Ayan na! Na-transmit na sa wakas kay PBBM! Ang tagal bago makarating, parang tumambay pa kung saan. Kaya, bekenemen, pirmahan na 'yan!" ani Senadora Imee. Matagal nang inaprubahan ng Senado at Kamara ang panukalang ito, pero nitong Hulyo 10 lang naipadala mula sa House of Representatives patungong Senado, at noong Martes, Hulyo 15, lamang ito inihain sa Palasyo. "Sa pagkakaala ko, hindi karaniwan ang ganitong katagal. Wala ring sapat na paliwanag kung bakit natagalan nang husto. Sa totoo lang, matagal nang tapos ang trabaho sa Senado," dagdag pa niya. Ayon sa Saligang Batas, may 30 araw ang Pangulo mula sa araw ng pagtanggap para pumirma o mag-veto. Kapag hindi ito pinirmahan o vineto sa loob ng panahong iyon, awtomatiko itong magiging batas. Giit ni Marcos, nararapat lang na agad-agad itong maisakatuparan para sa kapakanan ng mga opisyal sa barangay at SK: "Anim na buwan na silang nakaabang. Karapatan nilang malaman kung hanggang kailan sila sa pwesto. Ang tagal-tagal na, oras na para tuparin ang batas." "Pumirma man o hindi, basta't maging batas na. Let's get it done, para klaro na ang lahat," pagtatapos ni Senadora Imee.