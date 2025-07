Press Release

July 17, 2025 Inihain na ni Sen. Idol Raffy Tulfo ang second batch ng kanyang priority bills para sa Senate 20th Congress Kabilang dito ang pagtaas ng combat duty pay ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard na itinataya ang kanilang buhay para makapagsilbi sa bayan. Isinusulong din ni Sen. Idol ang mga batas na magpapabuti sa kapakanan ng mga mag-aaral at mga senior citizens, at magsisiguro sa porteksyon at maayos na serbisyo para sa mga commuters. ****