Press Release

July 17, 2025 Gatchalian sa e-gambling ads restrictions ng GCash: Hindi sapat "Hindi sapat ang restrictions ng GCash sa e-gambling ads nito. Sa dami ng Pilipinong gumagamit ng e-wallets at sa sobrang dali ng pag-access nito, malaki ang pananagutan ng mga platform na tulad ng GCash, Maya, Coins. PH, at iba pa, na itaguyod ang kapakanan ng sambayanan. Dapat putulin na nila ang lahat ng ugnayan sa online gambling -- period. Hindi na biro ang epekto nito. Araw-araw, mas maraming kabataan at pamilyang Pilipino ang nalulubog sa utang at nalululong sa sugal --at ang e-wallets ang nagiging daan. Imbes na kita, dapat unahin nila ang kapakanan ng publiko."