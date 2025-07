Press Release

July 16, 2025 Gatchalian: PH participation in Australia-US military exercise boosts defense posture, reinforces strategic alliance "The Philippines' participation in the largest US-Australia military drill is a defining moment, significantly strengthening our national defense posture and strategic alliances. This engagement is expected to enhance our interoperability with key allies and result in faster military modernization. Kailangang higit nating patatagin ang pakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapalakas ang ating depensa at palakasin ang panrehiyong seguridad na mahalaga para sa mas mabilis at mas matatag na pag-unlad ng buong rehiyon."