Youth Gambling on the Rise? Gatchalian Files Resolution to Investigate

Senator Win Gatchalian has filed a resolution seeking an inquiry into learners' engagement in online gambling,

The lawmaker is alarmed that learners can access online gambling platforms without adult supervision. "Dahil nakatutok ang mga kabataan sa cellphone o computer, mas madali silang mahikayat ng online gambling advertisements na nasa websites at social media channels tulad ng Facebook, X, Instagram, TikTok, at YouTube. They just provide their basic information, and they can already access multiple promos and cash-in options," he said.

Gatchalian flagged that while students are legally barred from gambling, there's no clear national policy or education-based effort to curb online and offline gambling in schools.

The World Health Organization classifies gambling disorder as a behavioral addiction, with severe consequences for the youth such as school absenteeism, theft, psychological distress, and long-term addictive behavior.

The law expressly prohibits persons under 21 years of age or students of any school, college or university in the Philippines from playing. Gatchalian noted that e-wallets are fueling student gambling, with digital platforms exploiting youth through weak age checks, addictive features, and instant gratification.

Pagkakasangkot ng mga kabataan sa online gambling pinaiimbestigahan ni Gatchalian

Naghain si Senador Win Gatchalian ng isang resolusyon upang imbestigahan ang pagkakasangkot ng mga mag-aaral sa online gambling.

Naalarma ang mambabatas na maaaring ma-access ng mga mag-aaral ang mga online gambling platforms nang hindi nababantayan ng mga nakatatanda. "Dahil nakatutok ang mga kabataan sa cellphone o computer, mas madali silang mahikayat ng online gambling advertisements na nasa websites at social media channels tulad ng Facebook, X, Instagram, TikTok, at YouTube. Nagbibigay lang sila ng pangunahing impormasyon at pagkatapos ay maaari na nilang ma-access ang iba't ibang mga promo at cash-in options," ani Gatchalian.

Bagama't labag sa batas para sa mga estudyante ang magsugal, walang malinaw na pambansang polisiya o mga education-based intervention para sugpuin ang online at offline gambling sa mga paaralan.

Itinuturing ng World Health Organization ang gambling disorder bilang behavioral addiction, na may matinding pinsalang dinudulot sa mga mag-aaral, kabilang ang madalas na pagliban sa paaralan, pagnanakaw, mga suliraning sikolohikal, at pangmatagalang adiksyon.

Nakasaad sa batas na sino mang wala pang 21 taong gulang o sino mang mag-aaral ng kahit anong paaralan, kolehiyo, o pamantasan sa Pilipinas ay hindi maaaring magsugal. Ayon kay Gatchalian, nasasangkot ang mga mag-aaral sa sugal dahil sa mga e-wallets at iba pang mga digital platforms kung saan mahina ang sistema sa pagsilip sa edad, may maraming mga addictive features, at nakakapaghatid ng agarang kasiyahan.