Workers to keep overtime, holiday and hazard pay, night differentials, service charges in full under GINHAWA bill --Gatchalian

Workers earning overtime, holiday and hazard pay, and night differentials, as well as employees receiving service charges, would be able to keep their additional income in full under the proposed GINHAWA bill, Senator Win Gatchalian said, emphasizing that this applies to all workers regardless of income level.

"Sa hirap ng buhay ngayon, gusto nating pagaanin ang buhay hindi lang ng mga low-income earners kundi pati ng mga middle-income earners," Gatchalian said.

"The GINHAWA bill aims to ease the tax burden on ordinary Filipino workers by exempting overtime, holiday and hazard pay, night differentials, and service charges from income tax, helping them cope with rising living costs," he added.

As the 'taxpayers' voice', Gatchalian explained that the GINHAWA bill effectively translates into an additional wage hike without imposing an additional burden on employers.

GINHAWA is expected to benefit uniformed personnel, such as police and military men, and health workers who typically receive hazard pay. The same applies to BPO employees and other night-shift workers, along with service industry staff such as hairdressers, fitness trainers, and food servers who usually earn service charges.

Buong Matatanggap Ng Mga Manggagawa ang Overtime Pay, Iba Pang Benepisyo sa Ilalim ng 'GINHAWA Bill' --Gatchalian

Mananatili nang buo sa mga manggagawa ang kanilang karagdagang kita mula sa overtime, holiday, at hazard pay, maging ang night differentials, at service charges sa ilalim ng isinusulong na panukalang batas na GINHAWA, ayon kay Senador Win Gatchalian. Binigyang-diin niya na ang benepisyong ito ay para sa lahat ng manggagawa, minimum wage-earner man o higit pa.

"Sa hirap ng buhay ngayon, gusto nating pagaanin ang buhay hindi lang ng mga low-income earners kundi pati ng mga middle-income earners," pahayag ni Gatchalian.

Dagdag pa niya, "Layunin ng panukalang batas na GINHAWA na gumaan ang pasaning buwis ng ordinaryong manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pag-e-exempt sa income tax ng overtime, holiday, at hazard pay, night differentials, at service charges. Malaking tulong ito sa kanila upang makayanan ang tumataas na gastusin sa pamumuhay."

Bilang 'boses ng taxpayers,' ipinaliwanag ni Gatchalian na ang panukalang batas na GINHAWA ay epektibong katumbas ng karagdagang sahod nang hindi nagpapataw ng karagdagang pasanin sa mga employer.

Inaasahang makikinabang sa GINHAWA ang mga unipormadong tauhan, tulad ng mga pulis at sundalo, at mga health worker na karaniwang tumatanggap ng hazard pay. Sakop din nito ang mga empleyado ng BPO at iba pang nagtatrabaho sa night shift. Sakop din ang mga kawani sa industriya ng serbisyo tulad halimbawa ng hairdresser, fitness trainer, at food server na karaniwang kumikita mula sa service charges.