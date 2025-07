Bam Aquino to work closely with DICT for proper implementation of Free Wi-Fi Law

Senator Bam Aquino has vowed to work closely with the Department of Information and Communications Technology (DICT) to ensure the proper rollout of the Free Wi-Fi Law and improve access to quality education and learning materials in public schools.

Aquino met with DICT Secretary Henry Aguda to tackle the challenges in the implementation of Republic Act No. 10929 or the Free Internet Access in Public Places Act, especially in areas with limited access to internet connectivity.

The Senator championed the passage of the Free Wi-Fi Law in the Senate as principal sponsor and co-author during his stint as chairperson of the Committee on Science and Technology.

"Mahalagang matiyak na naipatutupad nang tama at buo ang batas, lalo na sa panahon ngayon na malaking tulong ang internet access sa mga estudyante. Pinalalawak nito ang oportunidad para matuto at mas pinapadali ang pag-access sa dagdag na kaalaman at learning materials," said Aquino.

"Makikipagtulungan tayo sa DICT para matugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng batas para mabigyan ng mas malawak na access ang ating mga kababayan sa libreng internet," he added.

With the upcoming budget season, Aquino said he will push for adequate funding needed to guarantee the full implementation of the Free Wi-Fi Law.

The law establishes free internet access in all national and local government offices, public schools, public transport terminals, public hospitals and public libraries.

Aquino also played a vital role in the passage of Republic Act No. 10844, which created the DICT, being one of the co-authors of the law.

Bam Aquino makikipagtulungan sa DICT para sa wastong pagpapatupad ng Free Wi-Fi Law

Nangako si Senador Bam Aquino na makikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology (DICT) upang matiyak ang wastong pagpapatupad ng Free Wi-Fi Law at mapabuti ang access sa de-kalidad na edukasyon at learning materials sa mga pampublikong paaralan.

Nakipagpulong si Aquino kay DICT Secretary Henry Aguda upang talakayin ang mga hamon sa implementasyon ng Republic Act No. 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act, lalo na sa mga lugar na may limitadong koneksyon sa internet.

Si Aquino ang principal sponsor at co-author ng Free Wi-Fi Law sa termino niya bilang Chairperson ng Senate Committee on Science and Technology.

"Mahalagang matiyak na naipatutupad nang tama at buo ang batas, lalo na sa panahon ngayon na malaking tulong ang internet access sa mga estudyante. Pinalalawak nito ang oportunidad para matuto at mas pinapadali ang pag-access sa dagdag na kaalaman at learning materials," ani Aquino.

"Makikipagtulungan tayo sa DICT para matugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng batas, upang mabigyan ng mas malawak na access ang ating mga kababayan sa libreng internet," dagdag pa niya.

Sa nalalapit na deliberasyon ng pambansang budget, sinabi ni Aquino na itutulak niya ang sapat na pondo para matiyak ang kumpletong implementasyon ng Free Wi-Fi Law.

Itinatakda ng batas ang pagkakaroon ng libreng internet access sa lahat ng pambansa at lokal na tanggapan ng pamahalaan, pampublikong paaralan, public transport terminals, public hospitals, at pampublikong aklatan.

May mahalagang papel din si Aquino sa pagpasa ng Republic Act No. 10844 na lumikha sa DICT, bilang isa sa mga co-author ng nasabing batas.