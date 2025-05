Press Release

May 7, 2025 IMEE: HINDI PA TAPOS ANG IMBESTIGASYON Pinuri ni Senadora Imee R. Marcos ang mabilis na aksyon ng Ombudsman matapos ang kanyang pagsumite ng Chairperson's Report noong Mayo 2 sa tanggapan nito. Binigyan ng sampung araw ng Ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP NCRPO Chief General Nicolas Torre III, PNP Chief General Rommel Francisco Marbil, DILG Secretary Juanito Victor Remulla, at Special Envoy on Transnational Crime Markus Lacanilao para maghain ng kanilang paliwanag o counter-affidavit. "Ang pag-aresto kay FPRRD ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028," mariing pahayag ni Senadora Imee. Ayon sa ulat ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan, may tatlong pangunahing natuklasan: may pulitikal na motibo sa likod ng pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC; may pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo ng operasyon; at may posibleng pananagutang kriminal at administratibo ang ilang matataas na opisyal. Hindi pa isinasara ng senadora ang imbestigasyon dahil sa patuloy na paglutang ng mga katanungan, kabilang na kung sino ang nag-utos ng pag-aresto at paglipat sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplanong ginamit sa operasyong ito. "Hindi rito nagtatapos ang ating imbestigasyon -- at lalong hindi natin isusuko ang ating soberanya," pahayag ng senadora. Nanindigan ang senadora na patuloy niyang isusulong ang katotohanan at pananagutin ang sinumang lumabag sa batas sa ngalan ng pulitika.