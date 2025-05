STATEMENT OF SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE JINGGOY EJERCITO ESTRADA ON POLICY REQUIRING PUV DRIVERS TO UNDERGO MANDATORY DRUG TESTING EVERY 90 DAYS

Such move by Transportation Sec. Vince Dizon -- issuing a department order to require PUV drivers to undergo mandatory drug testing every 90 days -- is a proactive step toward ensuring road safety and protecting the welfare of commuters. It is worth examining whether this should be legislated, as it raises important considerations regarding long-term enforcement and sustainability.

Isa ako sa co-author ng batas na nagpapatupad ng mandatory drug test sa driver na sangkot sa vehicular accidents, ang Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Marahil panahon na para repasuhin namin ang bagay na ito sa Kongreso kung dapat palawakin ang saklaw ng umiiral na batas.