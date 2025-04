STATEMENT OF SEN. BONG GO

Re Vancouver incident

Ako po ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga binawian ng buhay sa nangyaring karahasan sa Vancouver, Canada. Patuloy rin ang aking dalangin na sana ay tuluyang gumaling din ang mga nasaktan dahil sa insidenteng ito.

Kinokondena ko ang pangyayaring ito. Buo naman ang aking tiwala sa mga Canadian authorities upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima sa lalong madaling panahon.

Ang isang masayang araw sana upang ipagdiwang ang kagitingan ng ating bayaning si Lapu-Lapu ay napalitan ng dahas at lungkot.

As Vice Chair of the Senate Committee on Migrant Workers and member of the Senate Committee on Foreign Relations, I call upon the Department of Migrant Workers and the Department of Foreign Affairs to extend all assistance to our kababayan affected by this senseless violence.

There are reports that the alleged suspect had previous encounters with local Canadian police authorities because of his mental health condition. If this is so, I trust that the necessary professional interventions be given too.

Violence has no place in a civilized society.