Photo Release

August 5, 2025 Oversight power on agriculture: For Senator Rodante D. Marcoleta, it is high time for Congress to assert its oversight function to address the plight of Filipino farmers and uplift Philippine agriculture. **** Kongreso, dapat igiit ang oversight power sa agrikultura: Para kay Senador Rodante D. Marcoleta, napapanahon nang igiit ng Senado at Kamara ang oversight function nito para masaklolohan ang mga magsasaka at ibangon ang kalagayan ng agrikultura sa bansa.