Photo Release

August 3, 2025 Cayetanos join Stars at GMA Gala Night 2025: Senator Alan Peter Cayetano and City of Taguig Mayor Lani Cayetano joined the biggest stars in Philippine entertainment at the GMA Gala Night on Saturday, August 2, 2025. The event celebrated GMA Network’s 75th anniversary and the 30th anniversary of Sparkle GMA Artist Center. Mayor Lani graced the event in an elegant Randy Ortiz gown, while Senator Alan sported a sharp Avel Bacudio tuxedo. Senator Alan, along with his sister Senator Pia Cayetano and talk show host Boy Abunda, is known for the program “Cayetano in Action with Boy Abunda,” which continues the legacy of the Cayetano siblings’ late father, Senator Rene Cayetano. The show airs every Saturday and Sunday night on GMA. Last April, the program received top honors at the 38th PMPC Star Awards for Television, winning Best Public Affairs Program and Best Public Affairs Program Host. ****** Mga Cayetano, nakiisa sa GMA Gala Night 2025. Nakiisa sina Senator Alan Peter Cayetano at City of Taguig Mayor Lani Cayetano sa GMA Gala Night nitong Sabado, August 2, 2025. Ipinagdiwang sa gala ang 75th anniversary ng GMA Network at ang 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center. Bumida si Mayor Lani sa kanyang gown na likha ng designer na si Randy Ortiz, habang suot naman ni Senador Alan ang classy tuxedo na disenyo ni Avel Bacudio. Kilala si Senator Alan, kasama ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at si Boy Abunda, sa kanilang programang “Cayetano in Action with Boy Abunda.” Ipinagpapatuloy ng palabas ang pamana ng kanilang yumaong ama na si Senator Rene Cayetano. Mapapanood ito tuwing Sabado at Linggo ng gabi sa GMA. Noong Abril, kinilala ang programa sa 38th PMPC Star Awards for Television bilang Best Public Affairs Program at Best Public Affairs Program Host.