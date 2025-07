Photo Release



Senator Pia Cayetano Takes Oath for Fourth Senate Term: Senator Pia S. Cayetano took her oath of office before Chief Justice Alexander Gesmundo on Thursday, June 26, 2025, during a ceremony at the new Taguig City Hall. She was joined by her children, Mayor Lani Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Senate President Francis Chiz Escudero, and invited guests.

As she enters the 20th Congress, Senator Cayetano reaffirmed her commitment to championing key legislative priorities, including education, health, energy reform, and the policies for the betterment of Filipino families.

Taguig City Mayor Lani Cayetano also took her oath of office on the same day, marking the start of a new term in local governance. The occasion brought together leaders from both local and national levels, grounded in a shared commitment to public service. (Office of Sen. Pia S. Cayetano / Jansen B. Romero)

Senator Pia Cayetano, Pormal nang Nanumpa para sa Kanyang Ika-Apat na Termino sa Senado: Nanumpa sa tungkulin si Senator Pia S. Cayetano sa harap ni Chief Justice Alexander Gesmundo ngayong Huwebes, Hunyo 26, 2025, sa isang seremonya sa bagong Taguig City Hall. Kasama niya ang kanyang mga anak, sina Mayor Lani Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Senate President Francis Chiz Escudero, at mga piling panauhin.

Sa pagpasok ng Ika-20 Kongreso, muling pinagtibay ni Senator Cayetano ang kanyang paninindigan sa pagsusulong ng mga pangunahing adbokasiya gaya ng edukasyon, kalusugan, reporma sa enerhiya, at mga polisiyang makakabuti sa pamilyang Pilipino.

Nanumpa rin sa parehong araw si Taguig City Mayor Lani Cayetano para sa panibagong termino sa lokal na pamahalaan. Ang seremonya ay nagsilbing pagtitipon ng mga lider mula sa lokal at pambansang antas, na pinagbubuklod ng iisang layunin: ang tapat na paglilingkod sa bayan. (Tanggapan ni Sen. Pia S. Cayetano / Jansen B. Romero)